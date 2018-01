Kosovo: premier Haradinaj, abolizione Tribunale speciale Uck sarebbe passo giusto (2)

- Secondo quanto affermato ieri dal presidente kosovaro Hashim Thaci, sulla questione del Tribunale speciale Uck ci state reazioni "spropositate", a livello locale e internazionale, "che hanno creato il panico tra i cittadini". “Il Kosovo ha dimostrato di poter offrire la migliore cooperazione di tutti i paesi dell'ex Jugoslavia con il Tribunale dell'Aja", ha affermato Thaci rimarcando che Pristina, "anche oggi, non è contro il sistema giudiziario". Thaci ha parlato dell'attuale dibattito in corso in Kosovo sulla revisione della legge istitutiva del Tribunale speciale, da lui siglata nel 2015, come un processo da analizzare con "spirito democratico" in quanto tale organismo, "sebbene sia un ingiustizia storica", è stato accettato "solo per mantenere la nostra partnership con gli Stati Uniti, l'Ue e la Nato". In ogni caso, il capo dello Stato ha precisato che non votare un'iniziativa parlamentare sull'abolizione del Tribunale speciale, una legittima aspirazione dei deputati di Pristina, sarebbe da parte sua "una violazione della Costituzione". (segue) (Kop)