Kosovo: premier Haradinaj, abolizione Tribunale speciale Uck sarebbe passo giusto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come indicato in un articolo del quotidiano "Zeri", le tre massime cariche politiche del Kosovo, il capo dello Stato Hashim Thaci, il primo ministro Ramush Haradinaj e il presidente del parlamento Kadri Veseli, non hanno una posizione comune sulle principali questioni con cui si trova alle prese il paese. Secondo il quotidiano, i tre politici kosovari non avrebbero la stessa posizione sul delicato tema dell'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo. Per quanto riguarda poi il tema della demarcazione dei confini con il Montenegro, i tre avrebbero addirittura "posizioni diametralmente opposte". Come evidenziato, il premier e il presidente del parlamento, rispettivi leader di due partiti chiave della coalizione di governo (Alleanza per il futuro del Kosovo e Partito democratico del Kosovo), hanno posizioni molto distanti sia sull'abolizione del Tribunale speciale che sull'accordo per la demarcazione dei confini con il Montenegro. (segue) (Kop)