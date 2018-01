Energia: quasi completata acquisizione gruppo macedone Eds da parte delle greca Ppc

- La società energetica greca Public Power Corporation (Ppc) sta per completare l'acquisizione della compagnia macedone Eds Group. Lo si apprende da un comunicato della stessa Ppc, citato dalla stampa ellenica. Nell'ambito delle strategie dell'azienda greca vi è l'espansione nei Balcani: l'obiettivo futuro è la progressiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa, in particolare di quelli dell'energia elettrica. Ppc è una delle maggiori compagnie energetiche nell'Europa sud-orientale: il suo volume di asset tocca i 15 miliardi di euro, mentre quello dei ricavi supera i 5 miliardi. Ppc si occupa prevalentemente di produzione, distribuzione e fornitura di elettricità in Grecia, con 7,3 milioni di clienti e una quota di mercato vicina all'85 per cento. La compagnia possiede inoltre l'operatore della rete di distribuzione greca, Hedno, oltre a Ppc Renewables, uno dei primi nomi in Europa a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili. Il gruppo Eds, invece, con sede nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, possiede sussidiarie in Serbia, Slovacchia e Kosovo, oltre a licenze di vendita in Serbia, Kosovo, Croazia, Bulgaria e Ungheria. Eds Group è membro dell'Hungarian Power Exchange (Hupx, borsa ungherese del mercato energetico) e fornisce elettricità ad oltre il 40 per cento delle aziende con oltre 50 dipendenti, nonché a clienti privati in Serbia.(Gra)