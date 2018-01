Kosovo: entro aprile bozza di legge su trasformazione Forze di sicurezza in Esercito

- Entro il mese di aprile sarà presentata al governo la bozza di legge sulla trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Kfs) in un Esercito regolare. Lo ha dichiarato, al quotidiano "Zeri", il ministro per le Forze di sicurezza di Pristina, Rrustem Berisha. Il ministro ha ribadito che le Kfs sono del tutto pronte ad essere trasformate in un Esercito, nonostante diversi esperti locali abbiano definito probabile un rinvio del processo di trasformazione. In particolare, un elemento di difficoltà non trascurabile, sarebbe legato alla maggioranza di due terzi richiesta per il sostegno al provvedimento in parlamento: una soglia non facile da raggiungere, considerando anche l'opposizione dei parlamentari del partito Lista serba. (segue) (Kop)