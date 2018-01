Kosovo: Ue, piani per abolizione Tribunale speciale Uck seria minaccia per lavoro congiunto

- L'iniziativa avviata lo scorso 22 dicembre da 43 parlamentari kosovari per l'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), ancora pendente nell'Assemblea nazionale di Pristina, è per l'Ue e gli Stati membri un elemento di "estrema preoccupazione". E' quanto si legge in una nota diffusa oggi dal Servizio europeo di azione esterna (Eeas). "Ogni tentativo di abolire o modificare il mandato del Tribunale speciale - si legge nella nota - minaccia seriamente gli impegni presi e danneggerebbe il lavoro congiunto Ue-Kosovo, fatto negli ultimi anni riguardo lo Stato di diritto. Ciò danneggerebbe le relazioni tra Kosovo e Ue". Per questo motivo, l'Ue invita i parlamentari kosovari a ritirare l'iniziativa "rispettando gli obblighi assunti" a livello internazionale e proseguendo lungo il percorso di integrazione nell'Ue. (segue) (Kop)