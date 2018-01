I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: ministro Affari europei Hoxha, rispettare obblighi internazionali su Tribunale speciale Uck - Sebbene il Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) sia un ingiustizia per il paese, Pristina deve dimostrare la sua determinazione al rispetto degli obblighi internazionali; per questo è necessario abbandonare i piani per l'abolizione dell'organismo giudiziario, voluto dalla comunità internazionale per fare chiarezza sul conflitto della fine degli anni Novanta nei Balcani. Questa la posizione del ministro per gli Affari europei kosovaro, Dhurata Hoxha, parlando al portale d'informazione "Ekonomia online". Come sottolineato dal portale, Hoxha si sarebbe schierata in questo modo in linea con il presidente del parlamento, Kadri Veseli, ma contro il primo ministro Ramush Haradinaj, che rimane un sostenitore del discusso provvedimento. "Anche Veseli ha sottolineato l'importanza del mantenimento delle buone relazioni con la comunità internazionale", ha detto Hoxha, esponente del Partito democratico del Kosovo (Pdk, di cui Veseli è leader). Con la presa di posizione di Hoxha sembra acuirsi la spaccatura tra i due maggiori partiti della coalizione governativa, Pdk e Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak, di cui è leader proprio il premier Haradinaj). (segue) (Res)