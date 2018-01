Kosovo: premier Haradinaj nomina Arifi capo delegazione per dialogo con Serbia

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha nominato il suo capo dello staff Avni Arifi come nuovo capo della delegazione di Pristina nei negoziati con Belgrado mediati dall'Unione europea. La decisione è stata ratificata dal parlamento kosovaro oggi, come riportato dal portale d'informazione "Prishtina Insight". La posizione era vacante da quando era stata approvata la mozione di sfiducia contro il governo di Isa Mustafa lo scorso settembre; mossa che aveva posto fine all'incarico di Edita Tahiri come ministro kosovaro per il Dialogo con la Serbia. Secondo quanto spiegato da Haradinaj, la richiesta della nomina di un nuovo capo per i negoziati è arrivata direttamente da Bruxelles, e tale figura dovrà affiancare il capo dello Stato Hashim Thaci nel dialogo mediato dall'Ue.(Kop)