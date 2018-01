Business news: Konfindustria su blocco linea elettrica tra Albania e Kosovo, in un anno oltre 1 milione di euro perso da Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La confederazione degli imprenditori albanesi (Konfindustria) ha espresso preoccupazione per le azioni della Serbia, la quale blocca "in continuazione" la linea da 400 kilowatt per le connessioni elettriche tra Kosovo e Albania. E' quanto si apprende dall'emittente kosovara "Rtk". "I governi di Albania e Kosovo dovrebbero discutere urgentemente di contromisure nei confronti della Serbia", si legge in una nota diffusa da Konfindustria. Secondo quanto comunicato, la Serbia continua a non dare attuazione all'accordo raggiunto con il Kosovo sulla cooperazione energetica nel 2013. Come conseguenza, Pristina avrebbe perso nel corso di un anno una cifra dal valore compreso tra i 3 ed i 5 milioni di euro; solo per il mancato funzionamento della linea elettrica tra Albania e Kosovo, le perdite ammonterebbero a oltre 1 milione di euro. (Alt)