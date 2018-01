Kosovo-Montenegro: ministro Hoxha, parlamento approvi accordo su demarcazione confini "prima possibile"

- L'Assemblea di Pristina dovrebbe ratificare quanto prima l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Lo ha detto il ministro per l'Integrazione europea del Kosovo Dhurata Hoxha in un'intervista al quotidiano nazionale "Epoka e Re". Hoxha ha invitato il parlamento nazionale a ratificare l'accordo sui confini, in modo che l'Unione europea liberalizzi i visti per i cittadini del Kosovo. "Il Kosovo non ha tempo da perdere e dovrebbe decidere sulla questione della demarcazione (dei confini) il prima possibile", ha dichiarato Hoxha sottolineando che la ratifica dell'accordo di demarcazione segnerà la fine dell'isolamento per i cittadini del Kosovo. "La liberalizzazione dei visti è nelle mani dei politici del Kosovo", ha aggiunto Hoxha rimarcando come il ruolo dei parlamentari responsabili delle decisioni che influenzeranno il "futuro" del paese con la ratifica dell'accordo sui confini, che rimane uno degli ultimi criteri per ottenere la liberalizzazione dei visti con l'Unione europea. (segue) (Kop)