Kosovo-Montenegro: ministro Hoxha, parlamento approvi accordo su demarcazione confini "prima possibile" (4)

- In precedenza il portavoce del governo di Pristina, Halil Matoshi, aveva precisato che Haradinaj non intende cambiare la sua posizione sulla necessità di modificare l'attuale accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. "Per il Montenegro, l'accordo sulla demarcazione del confine terrestre con il Kosovo è un capitolo chiuso, ed il dibattito che ferve ancora in Kosovo è una questione interna di Pristina", ha chiarito nei giorni scorsi il presidente montenegrino della Repubblica Filip Vujanovic (Kop)