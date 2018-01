Kosovo: ministro Giustizia Tahiri, chiesta estradizone a Cipro per sospetto trafficante d'organi

- Le autorità del Kosovo hanno presentato una richiesta di estradizione per Moshe Harel, accusato di traffico d'organi internazione e attualmente detenuto a Cipro, dopo essere stato arrestato all'inizio del mese. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia kosovaro, Abelard Tahiri, ripreso dai media nazionali. Harel, cittadino israeliano in fuga dal 2010, è il principale sospettato nel cosiddetto caso "Medicus" in Kosovo. Nel luglio 2017 un tribunale di Pristina ha avviato il nuovo processo contro il proprietario della clinica Medicus, Lutfi Dervishi, suo figlio Arban Dervishi e il capo anestesista Sokol Hajdini, tutti accusati di coinvolgimento nell traffico di organi. Nel marzo 2016 una sezione della Corte d'Appello di Pristina aveva confermato le condanne a otto anni di detenzione per Dervishi e suo figlio e a cinque per Hajdini. Ma una sentenza della Corte Suprema ha annullato il verdetto sulla base di irregolarità procedurali. La prima sentenza aveva rilevato che "più trapianti illegali di reni" erano stati realizzati presso la clinica nel 2008 su cittadini indigenti che provenivano da Turchia, Russia, Moldova e Kazakstan, a cui veniva assicurata una ricompensa di 15 mila euro. Secondo l'accusa, i beneficiari dei trapianti di reni, principalmente israeliani, avrebbero pagato più di 70 mila euro per un intervento. (segue) (Kop)