Kosovo: ministro Giustizia Tahiri, chiesta estradizone a Cipro per sospetto trafficante d'organi (2)

- Harel è stato accusato in Israele nel 2015 di traffico internazionale di organi e di organizzazione di trapianti illegali, insieme ad altre sei persone. "L'imputato gestiva un vero affare nel traffico di organi, sfruttando il disagio finanziario dei donatori e le cattive condizione di salute dei beneficiari per un guadagno economico", aveva detto l'allora ministro della Giustizia israeliano. Oltre a Harel, un medico turco, Yusuf Sonmez, è ancora ricercato nel caso Medicus. La polizia ha inizialmente fatto irruzione nella clinica Medicus nel 2008 dopo che un cittadino turco, il cui rene era stato rimosso, era stato trovato gravemente malato all'aeroporto di Pristina. La clinica è stata menzionata anche in un rapporto del Consiglio d'Europa che sosteneva che membri dell'esercito di liberazione del Kosovo (Uck), scambiarono gli organi dei prigionieri durante il conflitto del 1999. (Kop)