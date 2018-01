Fyrom: Pristina apprezza legge Skopje su riconoscimento lingua albanese

- Il presidente del Kosovo, Hashim Tachi, ha dichiarato il proprio apprezzamento per la nuova legge del parlamento macedone, che riconosce quali lingue ufficiali del paese il macedone e albanese. Come riportato dall'agenzia di stampa "Mia", Tachi ha detto che il sostegno dei diritti linguistici degli albanesi è un primo passo sulla strada della pace. "Si tratta di un successo politico, amministrativo e culturale degli albanesi. Mi congratulo però anche con Skopje, che ha così rafforzato le basi della propria democrazia, il principio di eguaglianza e l'armonia tra comunità", ha concluso il presidente kosovaro. La legge è stata molto dibattuta e criticata nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), e prevede che in tutti gli uffici pubblici debba essere utilizzata, oltre alla lingua macedone, anche quella di una minoranza di oltre il 20 per cento della popolazione (l'albanese). Il governo di Skopje ha sottolineato che la legge è un elemento fondamentale per l'attuazione degli accordi di Ocrida, che nel 2001 hanno posto fine ad una breve stagione di conflitti inter-etnici. La Fyrom è stata una delle prime nazioni, nel 2008, a riconoscere ufficialmente il Kosovo. (Mas)