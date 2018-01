Kosovo-Serbia: capo delegazione per dialogo con Belgrado, colloqui riprenderanno a Bruxelles il 16 gennaio

- Il dialogo tra i rappresentati dei governi di Pristina e Belgrado riprenderà il prossimo 16 gennaio a Bruxelles. Lo ha confermato il nuovo capo della delegazione di Pristina nei negoziati con Belgrado mediati dall'Unione europea, Avni Arifi aggiugendo che sono già in corso i preparativi per organizzare la visita di tre giorni della delegazione kosovara a Bruxelles il prossimo 16 gennaio. "Avremo ulteriori informazioni relative a questa visita nei prossimi giorni", ha dichiarato Arifi in un'intervista a "Klan Kosova Tv", come riportato dal portale web kosovaro “Gazeta Express”. Arifi ha confermato che i colloqui saranno guidati dal presidente del Kosovo, Hashim Thaci, e che la posizione del governo rimane quella dell'attuazione degli accordi raggiunti. (segue) (Kop)