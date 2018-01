Difesa: presidente commissione parlamentare Sicurezza Iran, Teheran non fermerà programma missilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione per la Sicurezza nazionale e la Politica estera del parlamento iraniano, Alaeddin Boroujerdi, ha risposto alle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla revisione dell’accordo sul nucleare iraniano, sottolineando che Teheran non fermerà i progressi nel suo programma missilistico. Intervistato oggi dall’agenzia di stampa iraniana “Fars”, Boroujerdi ha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero sapere che l’utilizzo di “una tale letteratura, misure e tentativi di trovare alleati nell’Unione europea non spingerà la Repubblica islamica dell'Iran a ritirarsi nemmeno di un centimetro dalle sue politiche di sviluppo delle proprie capacità missilistiche". Il deputato ha descritto la capacità missilistica iraniana come l'unico potere di deterrenza del paese contro i suoi nemici, osservando che Teheran ha accettato la non proliferazione di armi atomiche, chimiche e biologiche. "L'Iran è completamente contrario all'uso delle armi di distruzione di massa", ha detto Boroujerdi. (segue) (Irt)