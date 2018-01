Tunisia: incontro tra Essebsi e firmatari patto Cartagine termina senza proposte concrete

- È terminato senza alcun provvedimento concreto l’incontro voluto dal presidente tunisino Beji Caid Essebsi tra i firmatari del patto di Cartagine per discutere la situazione della Tunisia alla luce delle recenti rivolte contro il carovita. All’incontro di due ore hanno preso parte, oltre ai due partiti di governo Nidaa Tounes ed Ennahda, anche la presidente dell'Unione tunisina dell'industria, commercio ed artigianato (Utica), Wided Bouchamaoui, e il segretario generale dell'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), Noureddine Taboubi. Parlando ai giornalisti al termine della riunione, la presidente dell’Utica, Wided Bouchamaoui, ha dichiarato: "Abbiamo parlato della situazione generale del paese e delle riforme socio-economiche che devono essere prese per superare gli attuali problemi". Da parte sua il leader di Ennahda, Rached Ghannouchi, ha dichiarato che “ci sono state proposte per uscire da questa tensione ma non per abbattere la legge finanziaria del 2018, la principale fonte del malcontento sociale”. L'Accordo di Cartagine - stipulato nel 2016 da partiti politici, sindacati e imprenditori - ha definito la tabella di marcia tesa alla creazione del nuovo governo di unità nazionale e alle sue priorità di intervento (lotta al terrorismo, l'accelerazione della crescita economica, il contrasto alla corruzione e una nuova politica sociale). (segue) (Tut)