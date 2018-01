Kosovo: premier Haradinaj richiede passaporto albanese

- Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha presentato una richiesta per ottenere il passaporto albanese. Lo riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", ricordando che Haradinaj aveva ottenuto lo scorso aprile la cittadinanza albanese. La richiesta del passaporto albanese avviene dopo che nei giorni scorsi l'ambasciata Usa a Pristina ha negato al premier kosovaro la concessione del visto. La mossa si inserisce inoltre nel solco delle iniziative sostenute anche dal presidente Hashim Thaci, il quale nei giorni scorsi ha chiesto al capo dello Stato albanese Ilir Meta di garantire ai cittadini kosovari la doppia cittadinanza "per mettere fine all'isolamento" del Kosovo dovuto alla mancata liberalizzazione dei visti nell'Ue per il paese balcanico.(Kop)