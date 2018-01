Serbia: ministro Esteri Dacic, integrità territoriale e politica buon vicinato "nostre priorità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi volti a preservare l'integrità territoriale e la sovranità della Serbia insieme ai negoziati con l'Unione Europea e lo sviluppo di relazioni amichevoli con gli Stati vicini sono le priorità della politica estera di Belgrado. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, durante un incontro con gli studenti dell'Accademia diplomatica della capitale, come riportato dall'emittente "B92". "La Serbia è sulla giusta strada, grazie alle scelte compiute negli anni precedenti", ha detto Dacic. Il vice premier ha sottolineato poi in particolare che il Kosovo e la sua regione occidentale, la Metochia, devono restare parte della Serbia e che l'integrazione nell'Ue deve avvenire secondo piani ad hoc stabiliti con ogni paese, sebbene questo processo possa in teoria essere più veloce. (segue) (Seb)