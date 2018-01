Kosovo: Ue, piani per abolizione Tribunale speciale Uck seria minaccia per lavoro congiunto (2)

- Nei giorni scorsi la comunità internazionale, guidata dal Dipartimento di Stato Usa, ha duramente condannato i piani del parlamento di Pristina per abolire il Tribunale speciale istituito nel 2015 per processare i vertici militari dell'Uck autori di presunti crimini di guerra nel conflitto con la Serbia nella fine degli anni Novanta. Tra i possibili indagati dal Tribunale speciale anche leader politici kosovari, quali l'attuale premier Ramush Haradinaj e il presidente Hashim Thaci. L'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Uck sarebbe un passo "giusto": come primo ministro "rispetterò la decisione dei parlamentari del Kosovo" in materia, ha dichiarato ieri il premier kosovaro, Ramush Haradinaj, durante una visita in Albania. Secondo Haradinaj, l'abolizione del Tribunale speciale, creato nel 2015 su richiesta della comunità internazionale, è un passo possibile in quanto si tratta di "un atto ingiusto contro il Kosovo". (Kop)