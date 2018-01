Kosovo: stampa locale, leadership politica del paese "divisa" su questioni chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre massime cariche politiche del Kosovo, il capo dello Stato Hashim Thaci, il primo ministro Ramush Haradinaj e il presidente del parlamento Kadri Veseli, non hanno una posizione comune sulle principali questioni con cui si trova alle prese il paese. E' quanto sostiene in un editoriale il quotidiano kosovaro "Zeri". Secondo il quotidiano, i tre politici kosovari non avrebbero la stessa posizione sul delicato tema dell'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Per quanto riguarda poi il tema della demarcazione dei confini con il Montenegro, i tre avrebbero addirittura "posizioni diametralmente opposte". Come evidenziato, il premier e il presidente del parlamento, rispettivi leader di due partiti chiave della coalizione di governo (Alleanza per il futuro del Kosovo e Partito democratico del Kosovo), hanno posizioni molto distanti sia sull'abolizione del Tribunale speciale che sull'accordo per la demarcazione dei confini con il Montenegro. (segue) (Kop)