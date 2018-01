Usa: droni e consulenti militari, il Pentagono raddoppia gli sforzi in Afghanistan

- Il Pentagono raddoppia e, recependo la nuova politica dell’amministrazione del presidente Donald Trump in Afghanistan, progetta di ricollocare droni ed altre attrezzature, oltre ad inviare 1.000 nuovi consulenti militari. Lo riferisce il quotidiano “Wall Street Journal”, precisando che gli Usa vogliono rafforzare la loro presenza militare in Afghanistan in vista della ripresa dei combattimenti, in genere in primavera. Verrà inviato un maggior numero di droni, armati e non, per supporto aereo, ma anche per operazioni di intelligence, sorveglianza e riconoscimento. Il Pentagono pensa anche di rafforzare il numero di elicotteri, mezzi da terra, artiglieria e relativo materiale, grazie al ridimensionamento delle operazioni in Siria e in Iraq. Inoltre, consulenti per il combattimento, provenienti da Fort Benning in Georgia, saranno messi a disposizione delle Forze di sicurezza nazionale afghane. Le iniziative del Pentagono discendono dalla decisione di Trump, nell’agosto 2017, di incrementare a 4.000 il numero di militari statunitensi in Afghanistan, portando il numero complessivo a 14.000. (Res)