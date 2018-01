Speciale difesa: segretario Nato Stoltenberg discute preparativi vertice 2018 con presidente Slovenia Pahor

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha discusso l'adattamento dell'Alleanza atlantica e i preparativi del vertice della Nato del 2018 nel suo incontro di ieri a Bruxelles con il presidente della Slovenia, Borut Pahor. Lo riporta il sito online della Nato. Durante l'incontro al quartier generale dell'Alleanza atlantica con il presidente Pahor, Stoltenberg ha ringraziato la Slovenia per l'importante contributo alla Nato, anche mediante truppe per la Kosovo force (Kfor), con i contributi alla missione in Afghanistan e al battlegroup multinazionale in Lettonia. Stoltenberg ha accolto positivamente il sostegno della Slovenia al rafforzamento della cooperazione tra l'Ue e la Nato. "Siamo riusciti a portare la cooperazione Ue-Nato a un nuovo livello", ha sottolineato Stoltenberg, ricordando che le due organizzazioni lavorano insieme su temi che vanno dalla cyber sicurezza fino alle minacce ibride e alla mobilità militare.Stoltenberg ha salutato positivamente gli sforzi per rafforzare la difesa europea, sottolineando che "non è alternativa alla Nato", ma che "va sviluppata in complementarietà" all'Alleanza atlantica, la quale "è responsabile per la difesa collettiva degli alleati Nato europei". Stoltenberg ha anche accolto positivamente il fatto che la Slovenia ha fermato i tagli alla spesa per la difesa, incoraggiando il paese ad aumentare gradualmente le risorse per il settore verso l'obiettivo del 2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) per la difesa. (Beb)