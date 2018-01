Kosovo: stampa locale, premier Haradinaj annulla visita negli Usa

- Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha cancellato una visita in programma negli Stati Uniti in quanto non gli sarebbe stato concesso il visto d'ingresso nel paese. Lo ha comunicato un ufficiale della Guardia nazionale dell'Iowa, colonnello Greg Hapgood, parlando all'emittente "Radio Free Europe". Come spiegato dal colonnello, "Haradinaj era stato invitato dal generale Timothy E. Orr per prendere parte ad un evento l'11 gennaio, ma gli è stato notificato che non può ottenere il visto nei tempi". Il premier kosovaro ha fatto sapere tramite Facebook di essere ancora in attesa del visto, mentre il suo staff ha smentito le notizie diffuse dall'ambasciata Usa a Pristina secondo cui la richiesta di Haradinaj sarebbe stata negata. (segue) (Kop)