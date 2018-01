Balcani: ambasciatore kosovaro negli Usa, Centro serbo-russo di Nis non ha scopi umanitari (2)

- Il centro è stato inaugurato nell'aprile del 2012, alla presenza dell'allora ministro dell'Interno serbo, Ivica Dacic, e del viceministro per le Situazioni d'emergenza russo, Vladimir Puchkov. In una dichiarazione congiunta, Dacic e Puchkov avevano allora affermato che il centro è mirato a garantire maggiore sicurezza in caso di situazioni di emergenza in Serbia, ma anche a livello regionale. Nei mesi scorsi l'allora vice assistente del segretario di Stato Usa per gli Affari euroasiatici, Hoyt Brian Yee, aveva espresso preoccupazione circa un'eventuale concessione dello status diplomatico al personale russo che opera all'interno del centro per le emergenze di Nis, nel sud del paese. (Kop)