Kosovo: fonti stampa, bozza di legge su confini con Montenegro lascia aperta possibilità di revisione accordo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attuale accordo (quello raggiunto nel 2015) sarà scartato dal parlamento. Questo aprirà poi la strada ad un arbitrato internazionale o a negoziati su un nuovo accordo con il Montenegro. La mia speranza è trovare un accordo con il Montenegro su un arbitrato internazionale", aveva dichiarato a dicembre il premier Ramush Haradinaj, auspicando una soluzione in materia in modo da permettere la liberalizzazione dei visti Ue con il Kosovo. In precedenza il portavoce del governo di Pristina, Halil Matoshi, aveva precisato che Haradinaj non intende cambiare la sua posizione sulla necessità di modificare l'attuale accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. "Per il Montenegro, l'accordo sulla demarcazione del confine terrestre con il Kosovo è un capitolo chiuso, ed il dibattito che ferve ancora in Kosovo è una questione interna di Pristina", ha chiarito nei giorni scorsi il presidente montenegrino della Repubblica Filip Vujanovic. (Kop)