I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: fonti stampa, bozza di legge su confini con Montenegro lascia aperta possibilità di revisione accordo - La bozza di legge sull'accordo per la demarcazione dei confini con il Montenegro, che arriverà nel parlamento kosovaro il prossimo 15 gennaio, include le possibilità di una revisione dell'attuale accordo e della richiesta di attivare una procedura di arbitrato internazionale per definire la questione. Lo rivela il quotidiano "Koha", che sarebbe in possesso di una copia della bozza della legge. "Le disposizione dell'accordo sul confine di Stato tra la Repubblica del Kosovo e il Montenegro, siglato a Vienna il 26 agosto 2015, se ci sono nuovi fatti legali, possono essere cambiati con il consenso delle parti", si legge nella bozza diffusa dal quotidiano "Koha". "L'arbitrato internazionale può essere richiesto con il consenso delle parti per modificare le disposizioni dell'accordo", aggiunge il testo del provvedimento, che in ogni caso dovrà essere approvato dal parlamento di Pristina con una maggioranza qualificata di due terzi dei 120 deputati dell'Assemblea nazionale. (segue) (Res)