Serbia: ex presidente Nikolic, sfide maggiori per capo Stato Vucic sono Kosovo e Repubblica Srpska

- Il Kosovo e la Repubblica Srpska, entità serba della Bosnia Erzegovina, sono le questioni che rappresentano le maggiori sfide per la politica dell'attuale presidente serbo, Aleksandar Vucic. Lo ha dichiarato l'ex capo dello Stato di Belgrado, Tomislav Nikolic, secondo quanto riporta la stampa locale. "Queste sfide – ha detto Nikolic – ci danno un po' meno amici in Occidente. La Repubblica Srpska è stata fra le maggiori sfide ai tempi della guerra. Si pensava, 'adesso terminiamo questa battaglia, adesso siamo nel nostro'. Ma parte della comunità internazionale non considera conclusa una battaglia se non è secondo i loro gusti". L'ex presidente serbo, Tomislav Nikolic, è stato insignito con l'Ordine della Repubblica Srpska dal presidente dell'entità serba, Milorad Dodik, nel corso della cerimonia per la Giornata della Repubblica Srpska che si è tenuta a Banja Luka. (Seb)