Kosovo: associazione veterani di guerra Uck invita a insistere su abolizione Tribunale speciale (2)

- Il Tribunale speciale per i crimini dell'Uck è "dannoso" per il paese, ma la sua istituzione avverrà nonostante diversi argomenti contrari, ha dichiarato nei giorni scorsi il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) e presidente dell'Assemblea nazionale di Pristina, Kadri Veseli, in un editoriale pubblicato sul portale d'informazione "Gazeta Express". "E' un' ingiustizia che si verifica per conto della giustizia. Dovremmo essere pronti e fare quanto possibile affinché lo Stato abbia meno danni possibili", ha affermato Veseli. Il presidente dell'Assemblea nazionale ha inoltre criticato l'iniziativa per l'abolizione del Tribunale speciale respinta lo scorso 22 dicembre dal parlamento kosovaro, accusando i promotori di scarsa pianificazione di "un'iniziativa che avrebbe dovuto essere preparata meglio". (segue) (Kop)