Kosovo: associazione veterani di guerra Uck invita a insistere su abolizione Tribunale speciale (6)

- L’iniziativa per la modifica e il ridimensionamento del Tribunale speciale per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) dovrebbe andare avanti al parlamento di Pristina. Nonostante la battuta d’arresto dello scorso 22 dicembre, quando la proposta era stata respinta per mancanza del quorum nell’Assemblea nazionale, le ultime dichiarazioni dei politici kosovari sembrano indicare la determinazione a proseguire con le controverse modifiche. Sia il premier kosovaro Ramush Haradinaj che il capo dello Stato Hashim Thaci hanno difeso l’iniziativa, tornando a criticare con toni piuttosto accesi l’istituzione di questo Tribunale speciale voluto dalla comunità internazionale per punire i presunti crimini di guerra commessi nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. (segue) (Kop)