Kosovo: premier Haradinaj rifiuta di commentare apertura leader Pdk Veseli su Tribunale speciale Uck

- Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj ha evitato di commentare oggi le dichiarazioni del leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), il presidente dell'Assemblea nazionale Kadri Veseli, sull'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). L'emittente "Rtk" riferisce che, rispondendo alla richiesta di un commento sulle dichiarazioni di Veseli, Haradinaj ha detto di aver letto quanto affermato dal presidente del parlamento ma "di non avere alcun tipo di commento" in merito. "Se chiedete la mia posizione, già la sapete", ha aggiunto il premier. L'ambasciatore Usa in Kosovo ha espresso soddisfazione per la presa di posizione di Veseli contro i piani per l'abolizione del Tribunale speciale Uck. Il Tribunale speciale per i crimini dell'Uck è "dannoso" per il paese, ma la sua istituzione avverrà nonostante diversi argomenti contrari, ha dichiarato Veseli, in un editoriale pubblicato sul portale d'informazione "Gazeta Express". (segue) (Kop)