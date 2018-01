Kosovo: ministro Giustizia Tahiri, Tribunale speciale Uck è operativo

- Il Tribunale speciale per i crimini di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) è operativo: lo ha affermato il ministro della Giustizia di Pristina, Abelard Tahiri, in un'intervista all'emittente "Rtv Dukagjini". "Il Tribunale speciale è stato istituito tramite emendamenti costituzionali nel 2015 - ha dichiarato il ministro -. Il Kosovo è una Repubblica parlamentare e il primo ministro e i ministri sono tenuti al rispetto di ogni modifica legislativa approvata dall'Assemblea nazionale". Secondo Tahiri, è inutile "speculare ora su quello che potrebbe avvenire in futuro, ma che il Tribunale speciale è operativo e un fatto". "Speriamo - ha aggiunto - che il Tribunale speciale avrà uno staff professionale che non ricatterà l'intero sistema come accaduto negli ultimi giorni". (segue) (Kop)