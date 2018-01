Kosovo: ministro Giustizia Tahiri, Tribunale speciale Uck è operativo (4)

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha ribadito nei giorni scorsi che il governo di Pristina rispetterà l'esito dell'iniziativa nell'Assemblea nazionale per abolire il Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). In un'intervista al portale d'informazione "Indeksonline", Haradinaj ha dichiarato che "il Kosovo non può e non deve scappare dalla giustizia, sia essa locale o meno, ma dovrebbe avere come alternativa realistica lo svolgimento in Kosovo dei giudizi di primo grado". Nonostante le probabili conseguenze a livello internazionale per Pristina, Haradinaj ha rimarcato che il suo partito Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) sosterrà l'abolizione del Tribunale speciale in quanto "abbiamo troppe istanze giurisdizionali, a cominciare dalla missione Unmik, il Tribunale internazionale per i crimini nell'ex Jugoslavia, e Eulex; ora, un' altra entità sarebbe troppo". "Solo il Kosovo è stato trattato in questo modo, ed è stato una vittima (del conflitto negli anni Novanta", ha concluso il premier. (segue) (Kop)