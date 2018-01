Kosovo: ministro Giustizia Tahiri, Tribunale speciale Uck è operativo (6)

- La presidente del Tribunale speciale, il giudice bulgaro Ekaterina Trendafilova, ha confermato che l'istituzione da lei guidata è "pienamente operativa", precisando che dato che si tratta di crimini di guerra "non esiste immunità per nessuno, a prescindere dalla carica ricoperta". Tra i possibili imputati del Tribunale speciale per i crimini Uck, infatti, ci sarebbero anche alcuni esponenti di vertice dell'attuale leadership politica kosovara. Per questo motivo, c'è una crescente attesa per l'operato di questo organismo che opere in base al diritto kosovaro anche se la sua sede è nei Paesi Bassi. Nel corso della sua recente visita a Pristina Trendafilova ha incontrato solamente il ministro della Giustizia kosovaro mentre non ha incontrato altri esponenti istituzionali di Pristina: il presidente Hashim Thaci, il premier Ramush Haradinaj e il presidente del parlamento Kadri Veseli. La ragione sarebbe proprio il fatto che la leadership politica kosovara potrebbe essere direttamente coinvolta nelle imminenti indagini del Tribunale speciale. (Kop)