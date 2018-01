Balcani: ambasciatore kosovaro negli Usa, Centro serbo-russo di Nis non ha scopi umanitari

- Il Centro serbo-russo di Nis "è tutto meno che umanitario": lo ha affermato l'ambasciatore kosovaro a Washington, Vlora Citaku, commentando tramite Twitter le recenti dichiarazioni della premier serba Ana Brnabic. Secondo la premier serba, il governo di Belgrado si baserà sull'interesse nazionale nel prendere una decisione sullo status del personale del Centro serbo-russo di Nis. "L'interesse nazionale della Serbia è il criterio più importante da seguire per una decisione sullo status del personale del Centro serbo-russo di Nis", ha dichiarato nei giorni scorsi la vicepremier e ministro delle Infrastrutture serbo, Zorana Mihajlovic, secondo quanto riporta il quotidiano "Vecernje novosti". Il Centro è nato grazie ad un accordo del 2009 fra i governi di Russia e Serbia per la reazione alle situazioni umanitarie di emergenza e per la prevenzione delle catastrofi naturali. (segue) (Kop)