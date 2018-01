Fyrom: Banca mondiale, crescita economica al 3,2 per cento nel 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale prevede comunque una crescita del 3,9 per cento del prodotto interno lordo per il prossimo anno e del 4 per cento per il 2020. I paesi vicini dovrebbero avere tassi di crescita analoghi, con un massimo raggiunto dall'Albania (3,6 per cento), seguita da Bulgaria (3,3 per cento), Bosnia-Erzegovina (3,2 per cento), Serbia (3 per cento), Montenegro (2,8 per cento) ed infine dalla Croazia (2,6 per cento). Il tasso di crescita del Pil nella zona dei Balcani occidentali (Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia) è stato pari al 2,7 per cento nel 2017 e dovrebbe attestarsi al 3,3 per cento per il 2018, con un ulteriore accelerazione nel 2019. (Mas)