Speciale difesa: Kosovo, premier Haradinaj rifiuta di commentare apertura leader Pdk Veseli su Tribunale speciale Uck

- Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj ha evitato di commentare ieri le dichiarazioni del leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), il presidente dell'Assemblea nazionale Kadri Veseli, sull'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). L'emittente "Rtk" riferisce che, rispondendo alla richiesta di un commento sulle dichiarazioni di Veseli, Haradinaj ha detto di aver letto quanto affermato dal presidente del parlamento ma "di non avere alcun tipo di commento" in merito. "Se chiedete la mia posizione, già la sapete", ha aggiunto il premier. L'ambasciatore Usa in Kosovo ha espresso soddisfazione per la presa di posizione di Veseli contro i piani per l'abolizione del Tribunale speciale Uck. Il Tribunale speciale per i crimini dell'Uck è "dannoso" per il paese, ma la sua istituzione avverrà nonostante diversi argomenti contrari, ha dichiarato Veseli, in un editoriale pubblicato sul portale d'informazione "Gazeta Express".Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha ribadito nei giorni scorsi che il governo di Pristina rispetterà l'esito dell'iniziativa nell'Assemblea nazionale per abolire il Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). In un'intervista al portale d'informazione "Indeksonline", Haradinaj ha dichiarato che "il Kosovo non può e non deve scappare dalla giustizia, sia essa locale o meno, ma dovrebbe avere come alternativa realistica lo svolgimento in Kosovo dei giudizi di primo grado". Nonostante le probabili conseguenze a livello internazionale per Pristina, Haradinaj ha rimarcato che il suo partito Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) sosterrà l'abolizione del Tribunale speciale in quanto "abbiamo troppe istanze giurisdizionali, a cominciare dalla missione Unmik, il Tribunale internazionale per i crimini nell'ex Jugoslavia, e Eulex; ora, un' altra entità sarebbe troppo". "Solo il Kosovo è stato trattato in questo modo, ed è stato una vittima (del conflitto negli anni Novanta", ha concluso il premier. (Kop)