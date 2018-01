Speciale difesa: Kosovo, ministro Giustizia Tahiri annuncia operatività Tribunale speciale

- Il Tribunale speciale per i crimini di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) è operativo: lo ha affermato il ministro della Giustizia di Pristina, Abelard Tahiri, in un'intervista all'emittente "Rtv Dukagjini". "Il Tribunale speciale è stato istituito tramite emendamenti costituzionali nel 2015 - ha dichiarato il ministro -. Il Kosovo è una Repubblica parlamentare e il primo ministro e i ministri sono tenuti al rispetto di ogni modifica legislativa approvata dall'Assemblea nazionale". Secondo Tahiri, è inutile "speculare ora su quello che potrebbe avvenire in futuro, ma che il Tribunale speciale è operativo e un fatto". "Speriamo - ha aggiunto - che il Tribunale speciale avrà uno staff professionale che non ricatterà l'intero sistema come accaduto negli ultimi giorni".Il Tribunale speciale per i crimini dell'Uck è "dannoso" per il paese, ma avvierà la sua attività nonostante diversi argomenti contrari, ha dichiarato nei giorni scorsi il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) e presidente dell'Assemblea nazionale di Pristina, Kadri Veseli, in un editoriale pubblicato sul portale d'informazione "Gazeta Express". "E' un' ingiustizia che si verifica per conto della giustizia. Dovremmo essere pronti e fare quanto possibile affinché lo Stato abbia meno danni possibili", ha affermato Veseli. Il presidente dell'Assemblea nazionale ha inoltre criticato l'iniziativa per l'abolizione del Tribunale speciale respinta lo scorso 22 dicembre dal parlamento kosovaro, accusando i promotori di scarsa pianificazione di "un'iniziativa che avrebbe dovuto essere preparata meglio".Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj ha evitato di commentare ieri le dichiarazioni del leader del Pdk, il presidente dell'Assemblea nazionale Kadri Veseli, sull'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo. L'emittente "Rtk" riferisce che, rispondendo alla richiesta di un commento sulle dichiarazioni di Veseli, Haradinaj ha detto di aver letto quanto affermato dal presidente del parlamento ma "di non avere alcun tipo di commento" in merito. "Se chiedete la mia posizione, già la sapete", ha aggiunto il premier. L'ambasciatore Usa in Kosovo ha espresso soddisfazione per la presa di posizione di Veseli contro i piani per l'abolizione del Tribunale speciale Uck.Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha ribadito nei giorni scorsi che il governo di Pristina rispetterà l'esito dell'iniziativa nell'Assemblea nazionale per abolire il Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). In un'intervista al portale d'informazione "Indeksonline", Haradinaj ha dichiarato che "il Kosovo non può e non deve scappare dalla giustizia, sia essa locale o meno, ma dovrebbe avere come alternativa realistica lo svolgimento in Kosovo dei giudizi di primo grado". Nonostante le probabili conseguenze a livello internazionale per Pristina, Haradinaj ha rimarcato che il suo partito Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) sosterrà l'abolizione del Tribunale speciale in quanto "abbiamo troppe istanze giurisdizionali, a cominciare dalla missione Unmik, il Tribunale internazionale per i crimini nell'ex Jugoslavia, e Eulex; ora, un' altra entità sarebbe troppo". "Solo il Kosovo è stato trattato in questo modo, ed è stato una vittima (del conflitto negli anni Novanta", ha concluso il premier.Nei giorni scorsi, gli ambasciatori dei paesi del Quintetto per il Kosovo (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti) hanno espresso preoccupazione per i piani volti a minacciare il lavoro del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo. In una nota gli ambasciatori dei paesi del Quintetto evidenziano di essere stati "veri amici di lunga data del Kosovo, anche nei momenti più difficili. Dal nostro sostegno all'intervento Nato - si legge -, al sacrificio dei nostri soldati in Kosovo, fino al nostro rapido riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo e al nostro sostegno al vostro sviluppo, abbiamo lavorato per sostenere il vostro paese. Il vostro successo è nel nostro interesse. In ogni caso, insisteremo sempre per richiedere che il Kosovo rispetti la giustizia". Secondo gli ambasciatori del Quintetto, "non esiste ragione per fermare il lavoro del Tribunale speciale" e per questo "invitiamo i leader dei partiti e i membri del parlamento ad abbandonare il piani per rinegoziare ogni aspetto della legge istitutiva del Tribunale speciale". A modo di vedere degli ambasciatori, infine, tali iniziative "mettono gli interessi di alcuni individui al di sopra degli interessi della società del Kosovo" e sono rischiose in quanto possono avere "gravi conseguenze negative, anche per quanto riguarda l'integrazione euro-atlantica del Kosovo".La presidente del Tribunale speciale, il giudice bulgaro Ekaterina Trendafilova, ha confermato che l'istituzione da lei guidata è "pienamente operativa", precisando che dato che si tratta di crimini di guerra "non esiste immunità per nessuno, a prescindere dalla carica ricoperta". Tra i possibili imputati del Tribunale speciale per i crimini Uck, infatti, ci sarebbero anche alcuni esponenti di vertice dell'attuale leadership politica kosovara. Per questo motivo, c'è una crescente attesa per l'operato di questo organismo che opere in base al diritto kosovaro anche se la sua sede è nei Paesi Bassi. Nel corso della sua recente visita a Pristina Trendafilova ha incontrato solamente il ministro della Giustizia kosovaro mentre non ha incontrato altri esponenti istituzionali di Pristina: il presidente Hashim Thaci, il premier Ramush Haradinaj e il presidente del parlamento Kadri Veseli. La ragione sarebbe proprio il fatto che la leadership politica kosovara potrebbe essere direttamente coinvolta nelle imminenti indagini del Tribunale speciale. (Kop)