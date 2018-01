Eurasia: Banca mondiale, crescita economica in Europa orientale e Asia centrale ma permangono rischi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive relativamente stabili di crescita, tuttavia, nascondono grandi differenze tra paesi. La crescita è stata particolarmente degna di nota in Armenia, Bielorussia, Kazakhstan e Polonia, mentre le situazioni più negative sono state riscontrate nella Repubblica del Kirghizistan, nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), in Moldova, in Serbia in Ucraina e in Uzbekistan. I rischi complessivi appaiono più bilanciati rispetto al giugno 2017, ma persistono punti di debolezza a livello finanziario e a causa delle incertezze politiche. Eventuali interruzioni nelle forniture di fondi europei ad alcuni paesi rappresenterebbero un rischio amplificato da fattori diversi nei vari Stati, come la vulnerabilità esterna (deficit esterno per la Bielorussia, la Bosnia-Erzegovina, la Georgia, il Kosovo, la Repubblica del Kirghizistan, la Moldova, il Montenegro e la Serbia; debito esterno per il Tagikistan); vulnerabilità fiscale e del settore finanziario (qualità degli asset scarsa o in via di deterioramento per Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Moldova, Kazakhstan). (segue) (Res)