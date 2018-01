Kosovo: deputato partito Ldk, immutata nostra posizione su Tribunale speciale Uck

- Il partito Lega democratica del Kosovo (Ldk) non ha cambiato posizione sul Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo ha dichiarato oggi il parlamentare del partito di opposizione, Arben Gashi, come riportato dal portale d'informazione "Indeksonline". "Non c'è alcuna confusione; l'Ldk è sempre stato chiaro riguardo il Tribunale speciale. E' un male che avviene per il Kosovo, ma ora non è modificabile", ha detto Gashi. Il parlamentare dell'Ldk ha inoltre invitato il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha chiarire la posizione del governo di Pristina sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro. Nei giorni scorsi il partito di opposizione, che nel 2015 aveva accettato come forza politica di governo la creazione del Tribunale speciale, aveva invitato gli altri schieramenti parlamentari ad abbandonare i piani volti all'abolizione di questa istituzione voluta dalla comunità internazionale. (Kop)