Serbia: ufficio presidenza, repliche a dichiarazioni metropolita Amfilohijev su Kosovo entro il 14 gennaio

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, replicherà alle dichiarazioni rese sul Kosovo in queste ore dal metropolita della Chiesa serba ortodossa Amfilohijev entro il 14 gennaio. Lo riporta la stampa locale, citando fonti dell'ufficio della presidenza serba. Nelle scorse ore il metropolita aveva dichiarato che la politica del presidente serbo conduce alla cessione della Serbia e del Kosovo. Il segretario presidenziale, Nikola Selakovic, aveva in precedenza replicato con una dichiarazione all'emittente "Rts" osservando che Vucic proseguirà la politica condotta finora "che porta all'aumento del numero dei serbi in Kosovo". (Seb)