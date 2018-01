Kosovo: associazione veterani di guerra Uck invita a insistere su abolizione Tribunale speciale

- L'associazione dei veterani di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ha invitato il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, ha fissare una data per votare sul piano di abrogazione del Tribunale speciale per i presunti crimini di guerra dell'Uck. Come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express", il rappresentante dei veterani di guerra nel conflitto della fine degli anni Novanta, Faton Klinaku, ha affermato che il parlamento di Pristina dovrebbe insistere con l'abolizione del Tribunale speciale istituito nel 2015, come "previsto dalla legge" sulla base della "richiesta di un terzo dei parlamentari". (segue) (Kop)