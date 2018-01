Kosovo: fonti stampa, respinta richiesta premier Haradinaj per visto negli Usa

- L'ambasciata statunitense in Kosovo avrebbe respinto la richiesta per ottenere un visto di viaggio negli Stati Uniti presentata dal primo ministro Ramush Haradinaj. La decisione, precisa il quotidiano "Koha", sarebbe stata presa a causa della posizione del premier in favore dell'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Haradinaj, in un post sulla sua pagina Facebook, ha dichiarato di essere ancora in attesa delle procedure per il visto: "Credo nell'America", ha affermato il premier kosovaro, ricordando i "difficili momenti" fino al 24 marzo 1999 quando la Nato è gli Stati Uniti sono "intervenute per sostenerci".(Kop)