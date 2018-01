Kosovo: ministro Jevtic, Lista serba non sosterrà creazione Esercito (2)

- "L'esercito kosovaro potrebbe essere istituito nella prima metà del 2018", ha detto nei giorni scorsi il capo dell'ufficio della presidenza del Kosovo, Bekim Collaku, in un'intervista al quotidiano "Koha Ditore". "Le Forze di sicurezza kosovare devono essere trasformate in una vera e propria forza armate dal prossimo anno, ma il Kosovo non avrà un vero Esercito regolare prima del 2028", ha dichiarato in precedenza il vicepresidente del Partito democratico del Kosovo (Pdk) - al governo a Pristina -, Enver Hoxhaj. "Se la decisione sulla trasformazione delle Forze di sicurezza viene presa nel 2018, allora avremo un vero Esercito solamente nel 2028", ha dichiarato Hoxhaj secondo quanto riferisce il quotidiano "Klan Kosova". L'esponente del partito governativo ha spiegato che questo processo richiede infatti molti anni per consolidarsi. (Kop)