Kosovo: ministro Esteri Pacolli crea gruppo di lavoro per adesione a Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha istituito un gruppo di lavoro per i preparativi necessari a presentare la domanda di adesione al Consiglio d'Europa nel più breve tempo possibile. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Pristina, Behgjet Pacolli, secondo quanto riportato dal quotidiano "Zeri". Come indicato da Pacolli, il gruppo di lavoro sarà composto da 11 membri e include esperti della società civile che hanno già lavorato sulla redazione di un piano d'azione per l'adesione. Secondo il ministro degli Esteri, l'istituzione di questo gruppo di lavoro si è resa necessaria per rendere il Kosovo pronto "molto presto" a presentare la domanda di adesione, non solo al Consiglio d'Europa ma anche per riprovare ad entrare nell'Interpol. (segue) (Kop)