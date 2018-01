I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: ministro Jevtic, Lista serba non sosterrà creazione Esercito - Il ministro kosovaro per le Comunità minoritarie e i rimpatriati, Dalibor Jevtic, ha dichiarato che il partito Lista serba non voterà in favore della trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in un Esercito regolare. "La Lista serba ha una posizione chiara riguardo l'Esercito e non voterà per questa modifica", ha affermato il ministro e esponente della Lista serba, secondo quanto riportato dal quotidiano "Zeri". Come annunciato ieri il ministero per le Forze di sicurezza kosovaro intende avviare negoziati intensivi con i rappresentanti politici serbi nel paese per trovare un accordo sulla creazione di un Esercito regolare a Pristina. Secondo il ministro kosovaro, Rustem Berisha, l'obiettivo degli incontri con i rappresentanti del partito politico kosovaro Lista serba è quello di trovare un consenso di base per la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un Esercito regolare, attraverso modifiche costituzionali. (segue) (Res)