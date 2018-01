I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: ambasciatori del Quintetto condannano piani per revisione Tribunale speciale Uck - Gli ambasciatori dei paesi del Quintetto per il Kosovo (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti) hanno espresso preoccupazione per i piani volti a minacciare il lavoro del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). In una nota pubblicata ieri sera, gli ambasciatori dei paesi del Quintetto evidenziano di essere stati "veri amici di lunga data del Kosovo, anche nei momenti più difficili. Dal nostro sostegno all'intervento Nato - si legge -, al sacrificio dei nostri soldati in Kosovo, fino al nostro rapido riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo e al nostro sostegno al vostro sviluppo, abbiamo lavorato per sostenere il vostro paese. Il vostro successo è nel nostro interesse. In ogni caso, insisteremo sempre per richiedere che il Kosovo rispetti la giustizia". Secondo gli ambasciatori del Quintetto, "non esiste ragione per fermare il lavoro del Tribunale speciale" e per questo "invitiamo i leader dei partiti e i membri del parlamento ad abbandonare il piani per rinegoziare ogni aspetto della legge istitutiva del Tribunale speciale". A modo di vedere degli ambasciatori, infine, tali iniziative "mettono gli interessi di alcuni individui al di sopra degli interessi della società del Kosovo" e sono rischiose in quanto possono avere "gravi conseguenze negative, anche per quanto riguarda l'integrazione euro-atlantica del Kosovo". (Res)