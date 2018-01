Kosovo: relatore Parlamento Ue, liberalizzazione visti passo auspicabile

- E' auspicabile che il Kosovo ottenga la liberalizzazione dei visti nell'Ue il prima possibile: lo ha affermato il relatore del Parlamento europeo per il Kosovo, Igor Soltes, in un'intervista al portale d'informazione "Indeksonline". Come precisato, tuttavia, spetta a Pristina centrare tutti i criteri necessari per ottenere la liberalizzazione dei visti: "Spero che una soluzione venga trovata presto per il bene dei cittadini del Kosovo", ha detto Soltes. Rispondendo ad una domanda sulle critiche espresse dalla leadership politica kosovara nei confronti della gestione di Bruxelles del processo di integrazione di Pristina nell'Ue, Soltes ha parlato di "dichiarazioni non giustificate da parte del primo ministro e del presidente". "L'Ue sta facendo tutto il possibile per aiutare il Kosovo lungo il percorso di integrazione", ha aggiunto il relatore del Parlamento europeo. (segue) (Kop)