Kosovo-Montenegro: fonti stampa, possibile adozione dichiarazione congiunta per rinegoziare accordo demarcazione

- Il governo del Kosovo starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di approvare una dichiarazione congiunta con le autorità del Montenegro in cui si manifesti la disponibilità a rinegoziare l'accordo di demarcazione dei confini tra i due paesi. È quanto riferito da fonti del governo di Pristina citate dal quotidiano “Koha Ditore”, secondo cui la proposta sarebbe stata presentata alla controparte montenegrina ma non avrebbe avuto ancora un riscontro ufficiale. Nel frattempo, come riferito nei giorni scorsi dall’emittente “Rtk”, la commissione Esteri del parlamento kosovaro riprenderà il prossimo 15 gennaio la discussione sulla bozza di legge. Dopo l'approvazione della commissione Esteri, la bozza di legge sarà presentata all'Assemblea nazionale di Pistina per l'approvazione finale. (segue) (Kop)