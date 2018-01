Difesa: Kosovo, comandante Kfor visita settore Multinational battle group west (2)

- I militari di Austria, Italia, Moldavia e Slovenia, inquadrati all'interno del Mnbg-W a guida italiana, oltre ad avere il compito di vigilare e di proteggere il monastero di Decane, in qualità di first responder (primo responsabile), garantiscono la libertà di movimento nel settore occidentale del Kosovo e sono promotori della realizzazione di progetti Cimic (Cooperazione civile e militare), tesi a migliorare l’utilità dei servizi a disposizione della popolazione kosovara, nel rispetto del multiculturalismo e della pluralità delle confessioni religiose. (Com)