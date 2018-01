Kosovo: presidente parlamento Veseli, Tribunale speciale Uck "dannoso" ma ci sarà (7)

- Le forze politiche del Kosovo dovrebbero dimostrare maggiore "maturità politica" e abbandonare le iniziative dannose per i rapporti del paese con la comunità internazionale. Questo l'ultimo richiamo espresso nei giorni scorsi dal leader del partito di opposizione Lega democratica del Kosovo (Ldk), Avdullah Hoti, agli altri schieramenti politici del paese. Come riportato dall'emittente "Rtk", Hoti ha sottolineato che "dobbiamo dimostrare ai nostri alleati che non temiamo la giustizia internazionale" abbandonando l'iniziativa parlamentare volta all'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Hoti ha evidenziato inoltre che il Dipartimento di Stato Usa è stato molto chiaro sul punto e tutti i partiti politici "dovrebbero unirsi all'Ldk per mantenere l'amicizia con gli Usa". (Kop)